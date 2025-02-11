Росприроднадзор требует с «Белоблводоканала» 3 млн рублей за сброс стоков в реку

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора требует с ГУП «Белоблводоканал» более 3 млн руб. за ущерб, причиненный реке Осколец, сообщили в ведомстве.

В 2024 году во время плановой выездной проверки сотрудники контрольного органа выяснили, что госпредприятие нарушает природоохранное законодательство и, в частности, сбрасывает в реку с очистных сооружений стоки с превышением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Управление предъявило для уплаты в добровольном порядке расчет размера вреда на сумму 3,2 млн руб. Если нарушитель не рассчитается добровольно, ведомство намерено добиться возмещения вреда через суд.

В конце 2023 году контрольный орган взыскал с «Белоблводоканала» за ущерб этой же реке 4 млн руб.

Юрий Голубь