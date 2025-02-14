Главные новости к утру 14 февраля
Минэнерго Запорожской области сообщило, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. Было критически повреждено энергетическое оборудование, без электричества осталось более 50 тыс. человек.
Основанному одним из создателей онлайн-сервиса SuperJob Сергеем Габестро холдингу KPI Agro, выращивающему пшеницу, кукурузу, сою в Поволжье, грозит банкротство, выяснил «Ъ». Общая задолженность холдинга перед всеми кредиторами достигла 1 млрд руб.
Над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями в течение ночи сбили 50 БПЛА, сообщило Минобороны. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители России, США и Украины сегодня встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он также анонсировал встречу по Украине на следующей неделе в Саудовской Аравии.
Объем рынка стоматологических услуг в России в годовом выражении вырос на 18%, до 712,7 млрд руб., сообщили «Ъ» в DentalData. По подсчетам «T-Бизнеса», за год средний чек увеличился на 10%, до 8 тыс. руб.
Как стало известно «Ъ», СКР предъявило новое обвинение одному из фигурантов уголовного дела о махинациях в Росгвардии полковнику Андрею Степину. По версии следствия, он вместе с двумя офицерами и бизнесменом похитил более 140 млн руб. при поставках спецтехники на аэродромы ведомства. Полковник вину отрицает.
Российский лыжник Александр Большунов победил в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это его первая международная гонка за три года. В день проведения соревнований флаг и гражданство россиянина убрали из протоколов.
Производство газа на гигантском морском газовом месторождении Zohr в Египте, где доля «Роснефти» (MOEX: ROSN) в добыче составляет 17,6%, начало восстанавливаться. После заметного снижения в 2023 году в прошлом году объем мог вырасти на 12%, до 25,5 млрд куб. м, следует из расчетов «Ъ».
Уровень нелегитимного трафика веб-серверов в России вырос до 12% от общего, половина из него приходится на вредоносные ботнеты, сообщили «Ъ» в хостинг-провайдере RUVDS. Кроме зараженных IoT-устройств в такие ботнеты все чаще включают арендованные или зараженные виртуальные машины и серверы для мощных DDoS-атак и распространения вирусов-шифровальщиков.