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Полиция Кировского района остановила автомобиль с 500 г мефедрона в багажнике

Возле дома на Дачном проспекте сотрудники полиции остановили автомобиль, в багажнике которого был обнаружен мефедрон. 26-летнего петербуржца, находившегося за рулем машины, задержали, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авто днем 12 февраля остановили сотрудники экономического отдела полиции Кировского района совместно с «гаишниками». В багажнике «Рено» был обнаружен полукилограммовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета. Как показала экспертиза, это метилэфедрон.

«Возбуждено уголовное дело по статьям 30, ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере)»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция завершила расследование дела крупного петербургского наркошопа.

Дарья Астанина

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