Главные новости за 13 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Судовладельцы танкеров «Волгонефть» оспорят привлечение к ответственности. Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу танкера «Волгонефть-239», потерпевшему крушение в декабря в Керченском проливе, 300 тыс. руб. штрафа.

Перед судом в Адыгее предстанет местный житель, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции.

В Сочи произошло землетрясение. Подземные толчки жители курорта ощутили около 15:11. Власти заявили, что разрушений инфраструктуры после землетрясения не зафиксировано.

В 2025 году в Щербиновском районе планируют отремонтировать более 27 км водопроводных сетей, из разных уровней бюджета выделят около 174 млн руб.

Суд подтвердил факт сговора между перевозчиками краснодарских школьников.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ОАО «Апшеронский хлебозавод» введена процедура наблюдения.

РЖД планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования, включая маршрут Москва — Анапа.

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) требует признать в суде право собственности на подъездной железнодорожный путь №60 и железнодорожный переезд №1 общей протяженностью 194,3 метра.