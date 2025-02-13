На ремонт водопроводных сетей в Щербиновском районе направят 174 млн рублей

В 2025 году в Щербиновском районе планируют отремонтировать более 27 км водопроводных сетей, из разных уровней бюджета выделят около 174 млн руб. Работы выполнят по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Капитальный ремонт состоится в четырех поселениях района. Специалисты заменят аварийные участки трубопроводов протяженностью более 17,3 км в станицах Новощербиновской и Старощербиновской, а также в поселке Щербиновском. Кроме того, работы проведут на водопроводе к селу Ейское Укрепление, протяженность которого составляет более 9,9 км.

Благодаря новым коммуникациям аварийность снизится, и около 19 тыс. человек смогут пользоваться качественной водой. В течение трех лет на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в Краснодарском крае планируют направить около 8 млрд руб. Из них 4,1 млрд руб. — это средства федерального бюджета, а 3,8 млрд руб. — краевого.

Алина Зорина