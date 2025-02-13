Жителя Адыгеи будут судить за нападение на полицейского

Перед судом в Адыгее предстанет местный житель, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, вечером в январе 2025 года обвиняемый находился у себя дома в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района. Он был в нетрезвом состоянии и шумел, из-за чего по вызову на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Оказав сопротивление, мужчина напал на одного из полицейских.

Жителя Адыгеи обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Прокуратура Тахтамукайского района направила уголовное дело в суд.

Алина Зорина