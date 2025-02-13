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В отношении ОАО «Апшеронский хлебозавод» суд ввел процедуру наблюдения

Определением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ОАО «Апшеронский хлебозавод» введена процедура наблюдения. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Временным управляющим утвержден Александр Кулагин, член СРО ААУ «Синергия». Требования кредиторов принимаются в течении 30 дней со дня опубликования сообщения (13 февраля). Судебное заседание по итогам процедуры назначено на 21 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Апшеронский хлебозавод» зарегистрировано в 1994 году в Апшеронске. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Генеральный директор — Елена Чуркина. Убыток общества за 2022 год составил 15,3 млн руб.

Из материалов дела следует, что в мае 2024 года в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось ООО Торговый Дом «Ульяновские Известняки» с заявлением о признании несостоятельным ОАО «Апшеронский хлебозавод». Требования заявителя мотивированы тем, что в 2021 году между Российским национальным коммерческим банком и ОАО «Апшеронский Хлебозавод» был заключен кредитный договор о предоставлении кредитной линии в размере 10,5 млн руб. Однако заемщик не выполнил обязательства по погашению кредита и уплате процентов.

В ноябре 2023 года между ООО Торговый Дом «Ульяновские Известняки» и РНКБ БАНК был заключен договор уступки требования по кредитному договору.

Тат Гаспарян

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