Власти Сочи прокомментировали обстановку после землетрясения

Власти Сочи заявили, что разрушений инфраструктуры после землетрясения не зафиксировано.. В пресс-службе мэрии уточнили, что пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Звонков в единую диспетчерскую службу и на телефон экстренных служб 112 от населения города и организаций не поступало. Все службы жизнеобеспечения функционируют штатно»,— сообщили в администрации города.

В 15:12 в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения был на глубине 8 км.

Татьяна Ручкина