Суд подтвердил факт сговора между перевозчиками краснодарских школьников

Перевозчики краснодарских школьников, уличенные в монопольном сговоре, не смогли в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа опровергнуть выводы антимонопольной службы. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: temryuk.ru Фото: temryuk.ru

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что городское управление МВД и прокуратура выявили признаки картельного сговора четырех краснодарских перевозчиков в ходе торгов на право заключения муниципальных контрактов на перевозку школьников в кубанской столице. По итогам аукционов компании получили муниципальные контракты на сумму свыше 620 млн руб. Правоохранители направили материалы в Краснодарское управление федерально антимонопольной службы (УФАС), и ведомство подтвердило этот факт.

Среди участников сговора оказалось одно из крупнейших транспортных предприятий Кубани — ООО «Кубаньгрузсервис» и еще три перевозчика: ООО «Спецтрансавто», ИП Люлюк С. П., ИП Святковской Т. А. Попытки компаний обжаловать решение Краснодарского УФАС сначала в Арбитражном суде Краснодарского края, апелляционной инстанции, а теперь — и в окружном суде, оказались безуспешными.

ООО «Кубаньгрузсервис» — федеральная транспортная компания, говорится на сайте перевозчика. Предприятие основано в 1946 году. Ежедневно перевозит тысячи пассажиров по Краснодарскому краю и десятки тонн грузов в разные уголки страны. По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», общество владеет 121 автобусом отечественных и иностранных марок. ООО «Спецтрансавто», согласно данным «СПАРК», зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году. Занимается перевозками пассажиров по городу и в пригород. За компанией числится 266 автобусов «ПАЗ» и «НЕФАЗ».

В 2021 году перевозчики стали участниками ряда электронных аукционов на оказание услуг по перевозке организованных групп детей, объявленных МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта». По четырем аукционам к ним возникли вопросы. Торги прошли таким образом, что реальной борьбы на понижение не произошло, потому что участники проявляли пассивность и не торговались между собой, действуя в пользу одного из участников. В результате контракты заключались по начальной цене.

Также антимонопольная служба отметила нелогичность внесения ими крупных задатков в обеспечение заявок: выводя их из оборота, они проявляли пассивность и не боролись за контракт. В каких-то случаях не подавались вторые части заявок, в каких-то — поданные заявки отзывались.

Антимонопольный орган расценил эти действия как имитацию конкуренции с целью удержания цен на торгах.



Кроме того, региональное УФАС установило, что перевозчики взаимодействовали с электронной площадкой с одних и тех же IP-адресов. Их связь прослеживается также по номерам используемых телефонов и адресу фактического размещения — на Тихорецкой улице, 24.

В материалах дела говорится, что все перевозчики имеют финансовые взаимоотношения, общую стоянку транспортных средств, общую структуру обслуживания транспортных средств (автобусов), трое из них работают в одном здании, имеют общую бухгалтерию и хранят документы в общем помещении.

УФАС привлек «Кубаньгрузсервис» и «Спецтрансавто» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (монопольный сговор), наложив на компании штрафы в совокупном размере 24,4 млн руб. Сейчас перевозчики пытаются оспорить их в суде.

Согласно данным сайта госзакупок, в настоящий момент «Спецтрансавто» является исполнителем аналогичного контракта, заключенного в 2024 году с тем же заказчиком, стоимостью 800 млн руб.

Михаил Волкодав