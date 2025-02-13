НЗТ оспаривает право на железнодорожные пути в порту Новороссийска

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) требует признать в суде право собственности на подъездной железнодорожный путь №60 и железнодорожный переезд №1 общей протяженностью 194,3 метра. Объекты размещены на ул. Портовой возле 3-й пристани, сообщает «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал» Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал»

Ответчиками по делу выступают администрация Новороссийска и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). НЗТ готов выплатить НМТП компенсацию за строительство инфраструктуры в размере, установленном судом. Также истец просит обязать краевое Управление Росреестра зарегистрировать право собственности на объекты.

В 2019 году НМТП и банк ВТБ завершили сделку по продаже 99,9968% доли в ООО «НЗТ». Покупателем выступила компания ООО «Деметра 1», подконтрольная ВТБ. Стоимость сделки составила 35,5 млрд руб.

НЗТ специализируется на перевалке зерновых и масличных культур, предоставляет услуги по выгрузке зерна из железнодорожного и автомобильного транспорта, хранению и формированию судовых партий.

Нурий Бзасежев