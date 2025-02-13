Признание Казани исламской столицей культурного мира в 2026 году и проект мега-парка «Большая Волга» за 67 млрд руб

Казань выбрали исламской столицей культурного мира в 2026 году. Решение было принято в Джидде министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества.

В список приоритетных инвестпроектов на 2025 год включен проект мега-парка на иловых полях «Большая Волга». Инвестиционный совет Татарстана одобрил проект. Сумма инвестиций оценивается в 67 млрд руб.

В Татарстане до 2030 года планируют увеличить объем производства мяса птицы на 12%, до 243 тыс. тонн. По словам замминистра сельского хозяйства России Максима Борового, Татарстан ежегодно демонстрирует более или менее стабильный объем производства — порядка 215–217 тыс. тонн.

За последние пять лет инвестиции в сельхоз отрасль Татарстана превысили 165 млрд руб. Сумма инвестиций в сельское хозяйство республики составляет более 25% от капиталовложений в сферу в Приволжском федеральном округе.

За 2024 год в Татарстане объем валовой продукции агропромышленного комплекса составил более 341 млрд руб. По объемам валовой продукции в сельскохозяйственной сфере республика входит в тройку лидеров среди регионов страны.

На реконструкцию дамбы на берегу реки Камы в Татарстане потратили 887,5 млн руб. Ограждающая дамба находится на левом берегу Камы в Елабужском районе.

Налоговый долг аграрных предприятий Татарстана за 2024 год снизился до 331 млн руб., что на 182 млн руб. меньше предыдущего года. Основная часть задолженности (78%) приходится на компании-банкроты.

Страховые выплаты за ущерб посевам в Татарстане в 2024 году составили 105 млн руб. Застрахованная площадь под урожай составила 692 тыс. га посевов, этот показатель увеличился на 22% по сравнению с 2023 годом.

К 80-летию Победы ветеранам Татарстана, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также участникам Великой Отечественной войны, имеющим инвалидность, единовременно выплатят по 50 тыс. руб.

Артём Дергунов