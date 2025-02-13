Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Признание Казани исламской столицей культурного мира в 2026 году и проект мега-парка «Большая Волга» за 67 млрд руб

Главные события четверга 13 февраля 2025 года в Татарстане

Казань выбрали исламской столицей культурного мира в 2026 году. Решение было принято в Джидде министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества.

В список приоритетных инвестпроектов на 2025 год включен проект мега-парка на иловых полях «Большая Волга». Инвестиционный совет Татарстана одобрил проект. Сумма инвестиций оценивается в 67 млрд руб.

В Татарстане до 2030 года планируют увеличить объем производства мяса птицы на 12%, до 243 тыс. тонн. По словам замминистра сельского хозяйства России Максима Борового, Татарстан ежегодно демонстрирует более или менее стабильный объем производства — порядка 215–217 тыс. тонн.

За последние пять лет инвестиции в сельхоз отрасль Татарстана превысили 165 млрд руб. Сумма инвестиций в сельское хозяйство республики составляет более 25% от капиталовложений в сферу в Приволжском федеральном округе.

За 2024 год в Татарстане объем валовой продукции агропромышленного комплекса составил более 341 млрд руб. По объемам валовой продукции в сельскохозяйственной сфере республика входит в тройку лидеров среди регионов страны.

На реконструкцию дамбы на берегу реки Камы в Татарстане потратили 887,5 млн руб. Ограждающая дамба находится на левом берегу Камы в Елабужском районе.

Налоговый долг аграрных предприятий Татарстана за 2024 год снизился до 331 млн руб., что на 182 млн руб. меньше предыдущего года. Основная часть задолженности (78%) приходится на компании-банкроты.

Страховые выплаты за ущерб посевам в Татарстане в 2024 году составили 105 млн руб. Застрахованная площадь под урожай составила 692 тыс. га посевов, этот показатель увеличился на 22% по сравнению с 2023 годом.

К 80-летию Победы ветеранам Татарстана, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также участникам Великой Отечественной войны, имеющим инвалидность, единовременно выплатят по 50 тыс. руб.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...