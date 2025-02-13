Проект мега-парка «Большая Волга» включили в список приоритетных на 2025 год

Проект ООО «Ядран Строй» по созданию мега-парка «Большая Волга» на иловых полях включили в перечень приоритетных инвестпроектов на 2025 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Проект был одобрен Инвестиционным советом Республики Татарстан. Сумму инвестиций оценили в 67 млрд руб.

ООО «Ядран-Строй» также сейчас занимается рекультивацией иловых полей в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Компания, входящая в «Ядран-групп» депутата Госсовета Татарстана Ирека Салихова, получила контракт на рекультивацию Самосыровского полигона в Казани за 872 млн руб. В 2023 году исполком Казани подал жалобу на организацию из-за разлива на свалке фильтрата. 25 августа прошлого года управление Росприроднадзора по Татарстану подало иск к исполкому Казани о взыскании вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, в виде штрафа в размере 31,1 млн руб. и 2,9 млн руб.

Сейчас «Ядран-Строй» выступает главным подрядчиком проекта по строительству дамбы на «Новой Портовой» в Казани.

Дарья Сайфиева