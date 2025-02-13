В 2024 году задолженность аграрных предприятий Татарстана составила 331 млн рублей

Налоговая задолженность предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в Татарстане по итогам 2024 года составила 331 млн руб., что на 182 млн руб. меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров на итоговой коллегии.

Большая часть долга — 78% — приходится на банкротящиеся предприятия. Для действующих компаний задолженность сократилась почти в два раза и составляет 73 млн руб. Марат Зяббаров отметил, что работа по снижению задолженности будет продолжена.

Выручка сельхозформирований в Татарстане впервые превысила 200 млрд руб., показав рост на 20% по сравнению с прошлым годом. Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий увеличился на 6%, а рентабельность отрасли ожидается на уровне 10%.

Влас Северин