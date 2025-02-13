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Коммерсантъ FM
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В Татарстане объем валовой продукции АПК за 2024 год превысил 341 млрд рублей

В 2024 году объем валовой продукции агропромышленного комплекса Татарстана составил более 341 млн руб. Об этом сообщили на итоговой коллегии Минсельхоза республики.

В Татарстане объем валовой продукции АПК за 2024 год превысил 341 млрд рублей

В Татарстане объем валовой продукции АПК за 2024 год превысил 341 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Татарстане объем валовой продукции АПК за 2024 год превысил 341 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По объемам валовой продукции в сфере сельского хозяйства республика вошла в тройку лидеров среди регионов России. В 2023 году Татарстан занимал пятое место в рейтинге. Рост этого показателя АПК за прошедший год составил 110,1%.

Ранее сообщалось, что инвестиции в сельское хозяйство Татарстана превысили 165 млн руб. за пять лет.

Дарья Сайфиева

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