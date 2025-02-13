За пять лет инвестиции в сельское хозяйство Татарстана превысили 165 млрд рублей
За последние пять лет объем инвестиций в отрасль сельского хозяйства Татарстана превысил 165 млрд руб. Об этом сообщил глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров на итоговой коллегии министерства.
За пять лет инвестиции в сельское хозяйство Татарстана превысили 165 млрд рублей
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Сумма инвестиций в сельское хозяйство республики составляет более 25% от капиталовложений в сферу в Приволжском федеральном округе.
В республике сейчас строятся 14 проектов в сфере АПК на 33,1 млрд руб. В 2024 году было реализовано девять инвестиционных проектов, общий объем которых составил 9,2 млрд руб.
Также в 2024 году на поддержку аграриев и сельских территорий республики было направлено 18,9 млрд руб. Господдержку сохранили и в текущем году.