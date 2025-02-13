За последние пять лет объем инвестиций в отрасль сельского хозяйства Татарстана превысил 165 млрд руб. Об этом сообщил глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров на итоговой коллегии министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За пять лет инвестиции в сельское хозяйство Татарстана превысили 165 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ За пять лет инвестиции в сельское хозяйство Татарстана превысили 165 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сумма инвестиций в сельское хозяйство республики составляет более 25% от капиталовложений в сферу в Приволжском федеральном округе.

В республике сейчас строятся 14 проектов в сфере АПК на 33,1 млрд руб. В 2024 году было реализовано девять инвестиционных проектов, общий объем которых составил 9,2 млрд руб.

Также в 2024 году на поддержку аграриев и сельских территорий республики было направлено 18,9 млрд руб. Господдержку сохранили и в текущем году.

Влас Северин