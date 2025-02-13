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В Татарстане на реконструкцию дамбы на берегу Камы потратили более 800 млн рублей

Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу Камы в Елабужском районе Татарстана обошлась правительству республики в 887,5 млн руб. Об этом сообщили на научно-практической конференции в Минэкологии Татарстана.

Еще свыше 220 млн руб. было потрачено на берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у населенного пункта Камское Устье.

Куйбышевское водохранилище на Волге (площадь 6450 кв. км.) является крупнейшим в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по общей площади водной поверхности.

Дарья Сайфиева

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