В Татарстане на реконструкцию дамбы на берегу Камы потратили более 800 млн рублей
Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу Камы в Елабужском районе Татарстана обошлась правительству республики в 887,5 млн руб. Об этом сообщили на научно-практической конференции в Минэкологии Татарстана.
Еще свыше 220 млн руб. было потрачено на берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у населенного пункта Камское Устье.
Куйбышевское водохранилище на Волге (площадь 6450 кв. км.) является крупнейшим в Татарстане.
Ранее сообщалось, что Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по общей площади водной поверхности.