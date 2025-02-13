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В 2024 году страховые компании выплатили 105 млн рублей за ущерб посевам в Татарстане

В прошедшем году страховые компании выплатили 105 млн руб. убытков из-за ущерба застрахованным посевам в Татарстане. Об этом сообщил глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров на итоговой коллегии министерства.

Под урожай прошлого года было застраховано 692 тыс. га посевов, что на 22% больше по сравнению с 2023 годом. Наиболее частыми и опасными природными явлениями для страхования считаются суховей, засуха и заморозки.

Марат Зяббаров отметил, что весенние заморозки нанесли значительный ущерб всходам ярового рапса, сахарной свеклы, а также садам и ягодникам, а до конца года в республике необходимо обеспечить рост производства продукции растениеводства на 5% и повысить ее качество.

Генеральный директор холдинговой компании «Чистополье» Наиль Залаков в разговоре с «Ъ Волга-Урал» отметил, что агрострахование является для России новым инструментом, его механизмы будут совершенствоваться, но крупные компании хотели бы иметь в этой сфере индивидуальный подход.

«Даже будет засуха или какой-то природный катаклизм, мы вкладываем в землю очень мощные ресурсы, начиная с посевов и до уборки. И понятно, что даже в любую засуху мы получим больше, чем другие хозяйства. Такой инструмент должен быть более разнообразным, особенно для наших компаний», — отметил Наиль Залаков.

Влас Северин

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