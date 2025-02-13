Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казань выбрали культурной столицей исламского мира в 2026 году

Казань была выбрана культурной столицей исламского мира в 2026 году. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Праздник Ураза-байрам в мечете «Кул-Шариф» в Казани

Праздник Ураза-байрам в мечете «Кул-Шариф» в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Праздник Ураза-байрам в мечете «Кул-Шариф» в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Решение приняли сегодня в Джидде министры культуры стран Организации исламского сотрудничества!», — сказал господин Минниханов.

Днем ранее, 12 февраля, стало известно о том, что Казань была номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году.

По информации «Интерфакса», культурная столица исламского мира ежегодно определяется на конференции министров культуры исламского мира. В текущем году этот титул присужден узбекистанскому Самарканду.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...