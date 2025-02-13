Казань выбрали культурной столицей исламского мира в 2026 году
Казань была выбрана культурной столицей исламского мира в 2026 году. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.
Праздник Ураза-байрам в мечете «Кул-Шариф» в Казани
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Решение приняли сегодня в Джидде министры культуры стран Организации исламского сотрудничества!», — сказал господин Минниханов.
Днем ранее, 12 февраля, стало известно о том, что Казань была номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году.
По информации «Интерфакса», культурная столица исламского мира ежегодно определяется на конференции министров культуры исламского мира. В текущем году этот титул присужден узбекистанскому Самарканду.