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В Татарстане планируют увеличить объем производства птицы до 243,9 тыс. тонн

Объем производства мяса птицы в Татарстане до 2030 года должен увеличиться на 12%, до 243,9 тыс. тонн. Об этом на итоговом заседании коллегии Минсельхоза республики сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой.

«Республика Татарстан ежегодно демонстрирует более или менее стабильный объем производства — порядка 215–217 тыс. тонн. Мы видим здесь возможность прироста по объемам производства, увеличение плановых показателей к 2030 году на 12%», — сказал он.

Ранее сообщалось, что объем валовой продукции АПК в Татарстане за 2024 год превысил 341 млрд руб.

Дарья Сайфиева

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