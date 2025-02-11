Полиция завершила расследование дела крупного петербургского наркошопа

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 10 участников преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков в даркнете, сообщает пресс-служба ведомства 11 февраля.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконном сбыте запрещенных веществ с использованием сети Интернет, незаконном хранении наркотиков, покушении на сбыт. По версии следствия, обвиняемые выполняли роли куратора, бухгалтера, оператора, закладчиков в наркошопе, названном в честь космонавта Юрия Гагарина.

Фигуранты дела совершили 30 тяжких преступлений. Все они были задержаны в феврале 2024 года. Из незаконного оборота изъяли более 600 граммов различных запрещенных веществ. Уголовное дело было направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Известно, что момент закладки наркотика у дома 20-25 по проспекту Просвещения попал на видео. На ролике видно, как один из обвиняемых размещает сверток у дерева и присыпает его снегом. Тайник обнаружила местная жительница, которая вышла с собакой на прогулку. Пес уверенно привел петербурженку к закладке. Она вызвала сотрудников правопорядка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция Ленобласти задержала 30-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков. В ходе обысков в квартире подозреваемого нашли 1 кг запрещенных веществ и 2,5 млн рублей наличными.

Андрей Маркелов