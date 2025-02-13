Ректора ульяновского техуниверситета оставили под стражей

В четверг Ульяновский областной суд рассматривал апелляционную жалобу адвокатов ректора Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Надежды Ярушкиной на решение районного суда, избравшего меру пресечения в виде заключения под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Ярушкина

Фото: фото УлГТУ Надежда Ярушкина

Фото: фото УлГТУ

62-летняя ректор УлГТУ, доктор технических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ Надежда Ярушкина была задержана в четверг прошлой недели. В тот же вечер были также задержаны директор международного института УлГТУ Павел Пазушкин, начальник отдела УлГТУ по работе с абитуриентами Евгений Скляров и проректор по довузовскому дополнительному образованию и организации приема абитуриентов Екатерина Баландина. В пятницу им было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, обвиняемые «безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу», при этом «за каждого зачисленного студента из бюджета РФ на счет вуза переводились денежные средства», что повлекло причинение ущерба бюджету РФ на сумму около 20 млн руб.».

Обвиняемые свою вину не признали.

По ходатайству следствия Надежде Ярушкиной, Павлу Пазушкину и Евгению Склярову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, проректору Екатерине Баландиной — домашний арест.

Адвокаты Надежды Ярушкиной в апелляционной жалобе просили суд заменить заключение под стражу на домашний арест, утверждая, что их подзащитная как известный и уважаемый всеми ученый не может повлиять на свидетелей и скрыться от следствия, отмечали, что по этой статье, как правило, даже молодых и здоровых обвиняемых не заключают под стражу.

По словам адвоката Дениса Бондаря, в суде были приобщены к делу ходатайство сотрудников УлГТУ об изменении ректору меры пресечения (185 подписей). Обращения в суд с той же просьбой также поступили от ульяновского педуниверситета, Ульяновского механического завода (для УМЗ УлГТУ под руководством Надежды Ярушкиной ведет ряд разработок), НИИ авиастроения и Общественной палаты Ульяновской области.

Прокурор, который в райсуде считал возможным, учитывая возраст и состояние здоровья ректора, ограничиться домашним арестом, на этот раз неожиданно изменил позицию и настаивал также на согласии с решением райсуда о заключении под стражу.

Областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе решение райсуда.

Денис Бондарь сообщил «Ъ», что обжалует решение апелляционной инстанции, сразу же после получения мотивировочной части будет направлена кассационная жалоба.

Сергей Титов, Ульяновск