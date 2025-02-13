В Стерлитамаке вынесен приговор организатору квеста с пострадавшими участниками

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора квеста, участники которого получили травмы. Предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. руб., а также взыскал компенсацию морального вреда одному из потерпевших в размере 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По материалам дела, в марте 2024 года предприниматель оборудовал арендованное нежилое помещение для проведения квестов в темноте. Участникам мероприятия не проводили инструктаж по технике безопасности, не выдавали фонарики, не запрещалось участие несовершеннолетних без согласия родителей, не было наблюдения оператора на случай возникновения внештатной ситуации, а также актер использовал электрошокер.

Как сообщал «Ъ-Уфа», при прохождении игры в августе 2024 года трое молодых людей, в том числе 17-летний юноша, испугавшись электрошокера, спрятались в оконном проеме, закрытом древесным листом. Конструкция не выдержала веса, и участники квеста выпали из окна с высоты более 3 м на асфальт, получив травмы.

Майя Иванова