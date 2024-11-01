Под суд пойдет организатор квеста в Стерлитамаке, где пострадали три студента

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте фигурант уголовного дела арендовал помещение и оборудовал его для проведения квестов в темноте, в том числе с участием несовершеннолетних. Как было установлено следствием, актеры использовали электрошокер, не пройдя инструктаж.

В последний день августа трое участвовавших в квесте студентов, среди которых был 17-летний подросток, испугавшись актера с электрошокером, прислонились к оконному проему и выпали вместе с ветхой рамой с высоты второго этажа. Молодые люди получили различные травмы.

Развлекательные игры были организованы в помещении, не соответствующем требованиям безопасности, отмечается в пресс-релизах. Кроме этого, обвиняемый не выдавал участникам квеста фонари на экстренный случай и разрешал проходить квест несовершеннолетним без согласия их родителей.

Обвиняемый частично признал вину.

Венера Хисамова