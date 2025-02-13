Взрывоопасная восьмерка

12 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал слушания по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. На скамье подсудимых — восемь обвиняемых в причастности к организации взрыва. По версии следствия, они незаконно приобрели взрывчатку, погрузили в автомобиль и дистанционно привели в действие. Сами фигуранты, которым грозят сроки вплоть до пожизненных, вину не признают. Адвокаты настаивают на том, что у их подзащитных не было умысла атаковать мост и что организаторы теракта из Службы безопасности Украины подсудимых «использовали втемную».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Вчера Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела о взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Обвиняемыми по делу проходят братья Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян, которые были задержаны в Крыму, а также арестованные в Москве Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. Их действия квалифицированы по статьям о незаконном приобретении взрывчатки и совершении теракта (ч.4 ст.222.1, п.«б» ч.3 ст.205 УК РФ, предусмотрены крупные сроки лишения свободы — вплоть до пожизненного).

В заседании также участвовали две потерпевшие по делу — родные одного из погибших в результате теракта. Среди слушателей были и родственницы обвиняемых.

После установления личности подсудимых и участников процесса судья вынес сторонам на обсуждение вопрос о закрытии судебного заседания. Это вызвано необходимостью изучения в процессе документов с грифом «секретно». Адвокаты подсудимых, не признавших вину, выступили против. Однако по итогам обсуждения процесс был закрыт.

Теракт на Крымском мосту произошел утром, в 6:35, 8 октября 2022 года. На автомобильной части моста взорвалась фура, начиненная 21 т взрывчатки, спрятанной в упаковках полиэтиленовой пленки. Из-за взрыва обрушилось три пролета моста и загорелись семь цистерн проходившего рядом поезда. В результате происшествия погибли пять человек, в том числе водитель фуры Махир Юсупов. Мост восстанавливали несколько месяцев. Общая стоимость работ составила почти 7 млрд руб.

Подозреваемые в совершении теракта были задержаны через несколько дней сотрудниками ФСБ. Как ранее писал «Ъ» , организатором теракта в ГСУ СКР считают заочно арестованного главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он, по данным ФСБ, в марте 2022 года организовал для теракта на мосту преступную группу из 13 человек. Дело в отношении пяти фигурантов выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с их розыском.

Ни один из восьми подследственных своей вины в подготовке теракта не признал. По словам адвокатов, в деле нет доказательств того, что фигуранты знали о взрывчатке и планировали осуществить теракт. Адвокаты полагают, что их подзащитных «использовали втемную». По данным «Ъ», об этом фактически говорил и генерал, утверждавший ранее, что о взрывоопасном грузе знали лишь единицы.

Кристина Федичкина