Цены на Samsung Galaxy S25 заподозрили в предустановке

ФАС проверит ритейлеров Samsung на ценовой сговор. Как заявили “Ъ FM” в антимонопольной службе, цены на смартфоны Galaxy S25 в разных магазинах примерно одинаковые, это и вызвало подозрение. В случае подтверждения нарушений законодательства ритейлерам могут назначить штраф в размере от 1% до 15% выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Но установить факт сговора будет непросто, отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Раньше существовала практика, когда представительство компании определяло ценовую политику на свою продукцию. На сегодняшний день официальных представительств нет. У меня есть определенные сомнения, что ритейлеры занимаются сговором.

Обычно все, конечно же, мониторят, что происходит у конкурентов, и это также влияет на формирование цены. Соответственно, компании могут ставить примерно одинаковый прайс.

Сложно сказать, как ФАС будет это устанавливать, потому что при сговоре игроки должны так или иначе признаться, что они собрались вместе или каким-то иным образом координировали свои действия по установлению цен на те или иные товары. Вряд ли будут представлены какие-то документы. Скорее всего, специалисты антимонопольной службы станут запрашивать и какую-то переписку».

Координация цен противоречит закону о защите конкуренции. В ФАС сообщили, что служба запросила информацию о поставщиках и закупочных ценах, в частности, у «Мегафона», «Вымпелкома», МТС и «М.Видео-Эльдорадо». Продукция Samsung ввозится в Россию по параллельному импорту и основной поставщик, скорее всего, один, отметил партнер юридической фирмы Орлова/Ермоленко Сергей Ермоленко. Так что вероятность координации цен, по его мнению, довольно высока: «Такие аппараты ввозятся по параллельному импорту. В этой конструкции действительно сложно предположить, что все ритейлеры случайным образом устанавливают одинаковую цену. Дальше есть два варианта. Первый — сами компании между собой договорились. Тогда это картельный сговор, самое тяжкое антимонопольное нарушение, и им грозят серьезные оборотные штрафы.

При втором варианте есть большой централизованный импортер, который по параллельному импорту ввозит в Россию большие объемы этих гаджетов и дистрибутирует их через реселлеров на основании договоров поставки. Тогда это так называемое вертикальное соглашение.

Вероятно, что реселлеры на своем уровне не сговариваются, но они либо имеют договоренность с этим импортером, либо вынуждены исполнять его требования».

В пресс-службе МТС сообщили “Ъ FM”, что цены устанавливаются, исходя из планов по оборачиваемости и маржинальности, а также с учетом анализа конкурентной среды. В компании добавили, что получили запрос ФАС и обсуждают его. Группа «М.Видео-Эльдорадо» не имеет никакого отношения к какому-либо сговору по установке цен и при продаже ориентируется на закупочную стоимость смартфонов и логистические затраты, заявил руководитель департамента по связям с общественностью группы Сергей Коляда: «В условиях параллельного импорта товаров брендов, которые официально покинули российский рынок, основной фактор ценообразования — это закупочная цена у поставщиков, а также курс валюты, срок доставки товара и количество товарных предложений на зарубежных рынках. Стоимость устройств определяется глобальной рыночной конъюнктурой.

В условиях высокой прозрачности цен потребитель быстро находит самое выгодное предложение, что заставляет компанию удерживать прайс на минимально возможном уровне. Нам неизвестно о какой-либо координации цен.

Наша группа формирует ценовую стратегию и определяет уровень цен в каналах продаж группы "М.Видео-Эльдорадо". И это происходит на основе нескольких ключевых факторов. В первую очередь это закупочная стоимость, которая определяется поставщиками. Второй фактор — логистические расходы. Но что отличает традиционную розницу — реализуемая программа лояльности, по которой потребитель имеет возможность приобрести товары, в том числе и новинки, с применением бонусов. Именно эта цена с учетом скидок и бонусов является стоимостью, которую в конечном итоге платит клиент».

Samsung — не единственный крупный производитель смартфонов, который привлекает внимание ФАС. Так, в 2017 году ведомство обвинило Apple в координации цен на ряд моделей iPhone. По итогам разбирательства антимонопольная служба оштрафовала компанию на 1 млн руб.

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Далила Цельбель