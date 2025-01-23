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Коммерсантъ FM
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«Столь глубокое взаимодействие с персональной информацией может напугать»

Александр Леви — о новинках Samsung Galaxy S25

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о расширенных возможностях ИИ, встроенных в смартфоны.

Фото: Samsung

Фото: Samsung

Samsung представила свои новинки серии Galaxy — модели S25, S25+ и S25 Ultra. Мне уже удалось с ними познакомиться. Изменения, конечно, есть и во внешности устройств, и в их аппаратной составляющей. Но самое любопытное — это расширенные возможности искусственного интеллекта. У вендора, напомню, есть свои инструменты Galaxy AI плюс совместный набор с чат-ботом Gemini от Google, официально последний недоступен в России. Но встроенные в смартфон опции будут работать, заверил вендор.

Одной из новых функций стал «Мой день»: этот помощник в фоновом режиме анализирует офисные и персональные сервисы пользователя, контекст, поведение владельца, а затем формирует для него единый список предстоящих задач, событий, погодных условий и других важных уведомлений на текущий день. Если вам знакомо раздражающее «покрывало» из стикеров на рабочем столе, то такой планировщик «одного окна» может стать эффективным решением. Обновленный Galaxy AI анализирует в том числе привычки и приходит к владельцу с различными предложениями, например, включить любимую музыку во время тренировки.

Довольно полезный инструмент ИИ придумали разработчики Samsung для редактирования видео. В уже отснятом ролике можно отрегулировать громкость голосов и интершумов. Отличное решение, когда на записи нужно подчеркнуть разговор либо же выделить атмосферу сцены. Сквозное взаимодействие между приложениями в новой линейке смартфонов Galaxy тоже работает поразительно. Например, можно голосом попросить отыскать адрес какого-то места и отправить его в определенном мессенджере конкретному пользователю. Звучит как взаимодействие со смартфоном на естественном языке. Но при всей кажущейся органичности и долгожданности процесса неподготовленным к такой коммуникации внезапно оказывается человек. Приходится представлять, что смартфон как бы живой.

Очевидно, что столь глубокое взаимодействие, тем более с персональной информацией, может напугать. Samsung спешит заверить, что все данные защищены с помощью технологии Personal Data Engine. В частности, используется шифрование с учетом возможных угроз от квантовых вычислений, что повышает безопасность информации. Подробно об аппаратной составляющей, работе камер и дополнительных инструментах ИИ расскажу после тестирования новинок Samsung.

Александр Леви

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