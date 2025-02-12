Главные новости за 12 февраля. Сочи

Сочи вошел в топ-3 городов по спросу на недвижимость среди россиян. Курорт занял второе место с долей 54,5%. На первом месте по уровню интереса расположилась Москва с показателем 81,8%. Третье место с равным результатом 45,5% поделили Санкт-Петербург и Крым.

В Сочи судебные приставы приостановили строительство многоквартирного дома в Хостинском районе.

Средняя стоимость железнодорожной бизнес-поездки в Краснодар за год увеличилась на 25%, достигнув 3,2 тыс. руб.

В среду, 12 февраля, в районе Туапсе на глубине 5 км произошло землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера.

За 2024 год в Сочи произошло 613 ДТП, в них погибли 55 человек, травмы получили 757. Курорт по этому показателю занимает второе место в Краснодарском крае.

В январе 2025 года в Сочи составили 102 административных материала за безбилетный проезд в общественном транспорте. Всем нарушителям назначили штраф.

Суд в Москве продлил меру пресечения супруге бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Янина Копайгородская пробудет под домашним арестом еще три месяца.

Также Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 17 мая 2025 года.

X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ-2025) пройдет с 15 по 18 сентября 2025 года на федеральной территории Сириус. Решение было принято на заседании оргкомитета под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.