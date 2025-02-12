Сочи занял второе место в крае по уровню аварийности за 2024 год

За 2024 год в Сочи произошло 613 ДТП, в них погибли 55 человек, травмы получили 757. Курорт по этому показателю занимает второе место в Краснодарском крае, пишут «Кубанские Новости» со ссылкой на статистику ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по аварийности в регионе стал Краснодар. В краевой столице за минувший год произошло более 1 тыс. аварий с 89 погибшими и почти 1,3 тыс. пострадавшими. Тройку замкнул Новороссийск, где зарегистрировали 312 ДТП с 36 погибшими и 359 пострадавшими.

На четвертом месте Анапа – 301 ДТП, 17 погибших и 349 пострадавших. На пятом месте Туапсинский район, где зарегистрировали 205 аварий, в которых 28 человек погибли и 284 получили травмы.

В целом по Краснодарскому краю за год произошло более 6,1 тыс. ДТП. Погибли 789 человек. Самым аварийным месяцем прошлого года стал август, когда произошло 640 ДТП.

Вячеслав Рыжков