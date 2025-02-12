В сентябре в Сириусе пройдет юбилейная Всероссийская неделя охраны труда

X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ-2025) пройдет с 15 по 18 сентября 2025 года на федеральной территории Сириус. Решение было принято на заседании оргкомитета под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, передает пресс-служба правительства РФ.

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Советник президента Антон Кобяков отметил, что ВНОТ за десять лет превратилась в крупнейший форум страны по охране труда и социальной защите. В 2025 году ожидается порядка 10 тыс. участников, рост международного присутствия, участие производителей СИЗ и консалтинговых компаний. Также планируется включение мероприятий международного формата, в том числе с участием стран БРИКС.

Основной темой форума станет «Народосбережение — гарантия устойчивого развития». Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что ВНОТ стала частью кадровой повестки и входит в число ключевых деловых событий страны. На площадке форума продолжится международное сотрудничество, включая вопросы охраны труда в странах БРИКС.

Также в рамках форума традиционно состоится заседание Консультативного совета СНГ по вопросам труда и социальной защиты. Будет расширена выставочная экспозиция, включая стенды по промышленной робототехнике и инновациям в сфере безопасности труда.

Вячеслав Рыжков