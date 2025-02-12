Билеты в Адлер за год подорожали на 27%

Средняя стоимость железнодорожной бизнес-поездки в Краснодар за год увеличилась на 25%, достигнув 3,2 тыс. руб. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на агентство делового туризма «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Наибольший рост цен зафиксирован на южных направлениях: билеты в Адлер подорожали на 27%, до 2,7 тыс. руб., в Краснодар — на 25%, до 3,2 тыс. руб., в Ростов-на-Дону — на 21%, до 5,8 тыс. руб.

Стоимость поездки в Москву выросла на 15% и составила 4,7 тыс. руб. Билеты в Санкт-Петербург подорожали на 13%, до 6 тыс. руб., в Нижний Новгород — на столько же, до 3,1 тыс. руб. Поездки в Воронеж стали дороже на 17% (4,9 тыс. руб.), в Ярославль — на 8% (2,6 тыс. руб.), в Екатеринбург — на 19% (3,9 тыс. руб.), тогда как проезд в Тюмень подешевел на 1%, до 3,3 тыс. руб.

Краснодар и Адлер вошли в число десяти наиболее востребованных направлений для деловых поездок. Спрос на поездки в Краснодар увеличился на 8% к 2023 году и на 142% к 2019 году. Адлер показал рост на 10% за год и на 556% за пять лет.

Вячеслав Рыжков