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После оползня в Сочи остановили стройку

В Сочи судебные приставы приостановили строительство многоквартирного дома в Хостинском районе. Об этом сообщили в ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Запрет наложен в рамках обеспечительных мер до рассмотрения судебного спора по существу. Причиной стала угроза, которую стройка представляет для соседних зданий после оползня, заявили в ведомстве.

Работы остановлены на участке по улице Есауленко, недалеко от железнодорожной станции Мацеста. Запрещены не только строительные работы, но и любые сделки с недвижимостью.

Сотрудники ведомства проверили исполнение судебного решения. Выяснилось, что работы на объекте действительно прекращены.

Вячеслав Рыжков

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