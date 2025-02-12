В Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9

В среду, 12 февраля, в районе Туапсе на глубине 5 км произошло землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: idp-cs.net Фото: idp-cs.net

Эпицентр сейсмособытия находился в 13,5 км от города Туапсе в море. Интенсивность колебаний составила 3 балла.

Обращения от населения не поступали. Объекты инфраструктуры, а также системы жизнеобеспечения продолжают функционировать без сбоев. Погибших или пострадавших нет.

Мария Удовик