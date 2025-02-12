Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9

В среду, 12 февраля, в районе Туапсе на глубине 5 км произошло землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: idp-cs.net

Фото: idp-cs.net

Эпицентр сейсмособытия находился в 13,5 км от города Туапсе в море. Интенсивность колебаний составила 3 балла.

Обращения от населения не поступали. Объекты инфраструктуры, а также системы жизнеобеспечения продолжают функционировать без сбоев. Погибших или пострадавших нет.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...