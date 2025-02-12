В январе в Сочи выписали более 100 штрафов за безбилетный проезд

В январе 2025 года в Сочи составили 102 административных материала за безбилетный проезд в общественном транспорте. Всем нарушителям назначили штраф, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контрольно-ревизорские группы курорта выявляют пассажиров, не оплачивающих проезд, и составляют соответствующие протоколы. Штрафы назначает административная комиссия на основании данных, полученных от контролеров МКУ «Управление городского транспорта» и МУП «Сочиавторанс».

Для оформления протоколов у пассажиров запрашивают документы, которые необходимы для внесения информации. После составления протокола его передают в административную комиссию, где специалисты принимают решение о штрафе. Нарушителям предоставляют реквизиты для оплаты.

На курорте ежедневно проводят мониторинг, направленный на выявление безбилетников. В проверке участвуют правоохранительные органы для установления личностей тех, кто отказывается предоставлять документы. Если специалисты установят, что пассажир не оплатил проезд, ему назначают штраф в размере 1 тыс. руб. Контролеры проверяют около 17 тыс. пассажиров в месяц.

Мария Удовик