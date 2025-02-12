Сочи занял второе место по спросу на недвижимость среди россиян

Сочи вошел в топ-3 городов по спросу на недвижимость среди россиян. Курорт занял второе место с долей 54,5%, сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование Kalinka Ecosystem.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На первом месте по уровню интереса расположилась Москва с показателем 81,8%. Третье место с равным результатом 45,5% поделили Санкт-Петербург и Крым.

Аналитики отмечают, что многие инвесторы стремятся диверсифицировать свои портфели, что приводит к неравномерному распределению интереса по регионам. В числе дальних направлений, вызывающих интерес, выделяются Алтай (40%), Камчатка и Байкал с 10 и 5% соответственно. Также по 9% покупателей выбирают недвижимость в Калининграде и Екатеринбурге.

Что касается предпочтений по типам недвижимости, то 90% респондентов выбрали жилые объекты в городах. За ними следуют зарубежная и коммерческая недвижимость (по 81%), загородные объекты (54%) и курортная недвижимость в России (36%).

Генеральный директор Kalinka Russia Алексей Чумалов подчеркнул рост интереса к новым регионам и увеличение запросов от покупателей из различных областей. Господин Чумалов отметил, что востребованность российской недвижимости растет из-за необходимости инвестирования в понятные активы и снижения политических рисков. Например, стоимость земли на Алтае возросла с 45 тыс. руб. за сотку в 2022 году до 100 тыс. руб. в 2024 году. Рост составил 120% за два года.

Мария Удовик