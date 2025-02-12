Избрание меры пресечения для основателя iSpring и номинация Казани на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году

В Йошкар-Олинском городском суде избрали меру пресечения для основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Ему назначили запрет на определенные действия. Юрий Усков был задержан 10 февраля по подозрению в мошенничестве с муниципальными земельными участками. По версии следствия, через подконтрольные компании он мог незаконно получить 47 участков, причинив ущерб бюджету в 20,5 млн руб.

Столица Татарстана номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году. Об этом на XIII Конференции министров культуры исламского мира в Джидде сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

В Марий Эл на благоустройство общественных территорий будет направлено 217 млн руб. В текущем году планируется благоустроить 53 территории, среди которых 10 дворовых и 43 общественных.

Производители цемента, нерудных и инертных материалов готовы на один год заморозить цены для стройсектора Татарстана. По словам депутата Госдумы России от Татарстана VIII созыва Ильи Вольфсона, сейчас идут переговоры над тем чтобы включить в этот процесс металлургические предприятия и производителей кабельной продукции.

В Чистополе проект завода по производству картофеля фри получил положительное заключение государственной экспертизы. Ожидается, что завод будет производить 3 тыс. кг картофеля в час.

В Чувашии из резервного фонда выделили около 32,8 млн руб. на систему оповещения школы олимпийского резерва. Система необходима для обеспечения противопожарной безопасности и для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Муниципалитеты Татарстана получили межбюджетные трансферты на 10,6 млрд руб. Трансферты предоставляются местным бюджетам в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

В 2025 году в Казани будет обновлено 226 домов по программе капремонта. Это должно улучшить условия проживания 67,7 тыс. горожан. Больше всего домов будет обновлено в Советском районе.

Национальный праздник Сабантуй планируют включить в список нематериального наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Артём Дергунов