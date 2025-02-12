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Суд избрал для основателя iSpring Юрия Ускова запрет определенных действий

Йошкар-Олинский городской суд избрал меру пресечения для основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова в виде запрета определенных действий.

Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде.

Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе заседания следствие настаивало на домашнем аресте, утверждая, что Усков имеет вид на жительство в ОАЭ, загранпаспорт и регулярно выезжает за границу. По версии обвинения, предприниматель может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. В качестве одного из аргументов следствие указывало на его отказ предоставить пароль от телефона во время обыска, что, по мнению обвинения, свидетельствует о намеренном сокрытии информации.

Суд, однако, не стал помещать Ускова под домашний арест, а избрал более мягкую меру пресечения, при этом его статус остается подозреваемым. Теперь ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом, за исключением экстренных вызовов (полиция, скорая, спасательные службы) и общения с судом, следствием, прокурором, адвокатами и контролирующим органом, о каждом таком звонке он обязан уведомлять контролирующий орган. Также ему запрещено общаться с фигурантами дела — главой администрации Оршанского района Александром Плотниковым и его бывшим первым заместителем Иваном Михеевым, которых следствие считает его соучастниками.

Защита, в свою очередь, возражала против доводов следствия, отметив, что обыски уже проведены, но следствие не зафиксировало попыток уничтожения улик. Адвокаты подчеркнули, что Усков не скрывался, сотрудничал со следствием и своевременно являлся на допросы. Представленные материалы, по их словам, касаются его бизнеса и поездок, но не содержат доказательств преступления.

Защита предлагала альтернативу домашнему аресту — освободить Ускова под залог в 25 млн руб., что, по словам адвокатов, соразмерно предполагаемому ущербу.

Адвокаты также заявляли, что ограничения в отношении предпринимателя могут повлиять на экономику региона, поскольку его компании обеспечивают работой 750 человек, а налоговые платежи в бюджет Марий Эл превышают 873 млн руб. в год. Кроме того, защита подчеркивала, что Усков направил 90 млн руб. на поддержку СВО, а его предприятия поставили военное оборудование на сумму более 200 млн руб.

Юрий Усков был задержан 10 февраля по подозрению в мошенничестве с муниципальными земельными участками. Следствие утверждает, что через подконтрольные компании предприниматель мог незаконно получить 47 участков, причинив ущерб бюджету в 20,5 млн руб.

Дело находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителю комитета по безопасности Василию Пискареву проверить обстоятельства задержания предпринимателя.

Анар Зейналов

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