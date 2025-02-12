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В Чувашии выделили 32,8 млн рублей на систему оповещения школы олимпийского резерва

В Чувашской Республике из резервного фонда выделили около 32,8 млн руб. на оснащение адаптивной системой оповещения специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3. Соответствующее распоряжение Кабмина Чувашии опубликовано на сайте нормативных правовых актов республики.

Как рассказали в пресс-службе правительства Чувашской Республики, установка системы оповещения необходима для обеспечения противопожарной безопасности и для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. После этого спортивная школа получит лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Диана Соловьёва

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