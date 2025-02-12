Национальный праздник Сабантуй планируют включить в список нематериального наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе выступления на XIII Конференции министров культуры исламского мира в Джидде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сабантуй планируют включить в список нематериального наследия ИСЕСКО

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сабантуй планируют включить в список нематериального наследия ИСЕСКО

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам господина Минниханова, в настоящее время прорабатывается вопрос о включении Сабантуя в список.

Сабантуй — национальный татарский праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ.

ИСЕСКО — Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры. В состав организации входят 54 страны, среди них — арабские, африканские, азиатские и латиноамериканские государства. Постоянными наблюдателями в организации выступают Бразилия, Таиланд и Россия. Основана в 1982 г. Штаб-квартира организации располагается в столице Марокко — городе Рабат.

Артём Дергунов