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В Марий Эл на благоустройство общественных территорий направят 217 млн рублей

В 2025 году в Марий Эл на благоустройство общественных и дворовых территорий направят почти 217 млн руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Мероприятия проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году планируют благоустроить 53 территории, среди которых 10 дворовых и 43 общественных.

Так, в Йошкар-Оле обновят пешеходную зону около лицея № 28 и детского сада № 11. Планируется создать пешеходные дорожки, провести озеленение, установить малые архитектурные формы.

До 10 марта жители Марий Эл могут внести свои предложения на общественные обсуждения по объектам на 2026 год.

Диана Соловьёва

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