Проект завода по производству картофеля фри одобрен госэкспертизой

Проект завода по производству картофеля фри в Чистополе получил положительное заключение госэкпертизы. Информация об этом появилась в заключении на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Производительность завода должна составить 3 тыс. кг картофеля в час. Завод будет расположен на ул. Промышленная в Чистополе.

Застройщиком является организация «Чисто Фри», учредителем которой выступает холдинговая компания «Чистополье». Основная деятельность «Чисто Фри» с уставным капиталом более 41,1 млн руб. — переработка и консервирование картофеля. Учредителем компании «Чистополье» с уставным капиталом в 100 тыс. руб. выступает Альберт Хуснуллин, сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, а руководителем — Наиль Залаков.

Ранее бизнесмен Альберт Хуснуллин выдвинул свою кандидатуру на выборы депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе № 34, но выборы перенесли на декабрь 2024 года, т. к. все остальные кандидаты снялись с голосования. Господин Хуснуллин не стал повторно выдвигаться на выборы. В декабре на голосовании в Чистопольском одномандатном избирательном округе победил самовыдвиженец Наиль Залаков.

Диана Соловьёва