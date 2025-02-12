В 2025 году в Казани обновят 226 домов по программе капремонта

В этом году в Казани по программе капремонта жилого фонда планируют обновить 226 домов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

В результате должны улучшиться условия проживания 67,7 тыс. граждан. Капремонт уже начался в 15 многоквартирных домах, там ведется замена лифтового оборудования.

В 2025 году больше всего домов собираются отремонтировать в Советском районе. На втором месте идет Ново-Савиновский район. Еще 49 домов обновят в Вахитовском и Приволжском и 38 — Кировском и Московском районах.

В 91 жилом доме планируют провести строительно-монтажные работы, еще в 135 заменят подъемные платформы.

Сезонные работы должны завершить до 15 августа, а капитальный ремонт многоквартирных домов — до 1 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва