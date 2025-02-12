Казань номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году
Столица Татарстана номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе выступления на XIII Конференции министров культуры исламского мира в Джидде.
Казань номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Господин Минниханов заявил, что Татарстан связывают тесные отношения с исламским миром.
«Надеемся на вашу поддержку нашей заявки», — сказал глава республики.
По информации «Интерфакса», культурная столица исламского мира ежегодно определяется на конференции министров культуры исламского мира. В 2025 году этот титул присужден узбекистанскому Самарканду.
Национальный татарский праздник Сабантуй планируют включить в список нематериального наследия ИСЕСКО.