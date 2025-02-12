Столица Татарстана номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе выступления на XIII Конференции министров культуры исламского мира в Джидде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казань номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Минниханов заявил, что Татарстан связывают тесные отношения с исламским миром.

«Надеемся на вашу поддержку нашей заявки», — сказал глава республики.

По информации «Интерфакса», культурная столица исламского мира ежегодно определяется на конференции министров культуры исламского мира. В 2025 году этот титул присужден узбекистанскому Самарканду.

Национальный татарский праздник Сабантуй планируют включить в список нематериального наследия ИСЕСКО.

Артём Дергунов