Муниципалитеты Татарстана получили трансферты на 10,6 млрд рублей
В бюджеты муниципальных образований Татарстана поступили межбюджетные трансферты на 10,6 млрд рублей. Денежные средства направлены из бюджета республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Татарстана.
Муниципалитеты Татарстана получили трансферты на 10,6 млрд рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Трансферты предоставляются местным бюджетам в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. На 11 февраля 2025 года муниципалитеты получили 10,6 млрд руб., среди которых:
- субвенции (5,8 млрд руб.);
- субсидии (4,6 млрд руб.);
- дотации (200 млн руб.);
- иные межбюджетные трансферты (800 тыс. руб.).