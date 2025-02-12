В бюджеты муниципальных образований Татарстана поступили межбюджетные трансферты на 10,6 млрд рублей. Денежные средства направлены из бюджета республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муниципалитеты Татарстана получили трансферты на 10,6 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Муниципалитеты Татарстана получили трансферты на 10,6 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трансферты предоставляются местным бюджетам в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. На 11 февраля 2025 года муниципалитеты получили 10,6 млрд руб., среди которых:

субвенции (5,8 млрд руб.);

субсидии (4,6 млрд руб.);

дотации (200 млн руб.);

иные межбюджетные трансферты (800 тыс. руб.).

Диана Соловьёва