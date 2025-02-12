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Муниципалитеты Татарстана получили трансферты на 10,6 млрд рублей

В бюджеты муниципальных образований Татарстана поступили межбюджетные трансферты на 10,6 млрд рублей. Денежные средства направлены из бюджета республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Татарстана.

Муниципалитеты Татарстана получили трансферты на 10,6 млрд рублей

Муниципалитеты Татарстана получили трансферты на 10,6 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Муниципалитеты Татарстана получили трансферты на 10,6 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трансферты предоставляются местным бюджетам в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. На 11 февраля 2025 года муниципалитеты получили 10,6 млрд руб., среди которых:

  • субвенции (5,8 млрд руб.);
  • субсидии (4,6 млрд руб.);
  • дотации (200 млн руб.);
  • иные межбюджетные трансферты (800 тыс. руб.).

Диана Соловьёва

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