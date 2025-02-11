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В 2024 году из бюджета фонда ОМС в Петербурге на аборты потратили 87 млн рублей

В течение последних двух лет количество абортов по ОМС в России постепенно снижалось. Тем не менее в Петербурге эта цифра, напротив, — растет. Подробной статистикой на профильном круглом столе в ЗакСе поделился депутат Госдумы Михаил Романов, данные ему предоставили в федеральном Фонде обязательного медицинского страхования, пишет «Фонтанка».

Всего по России в 2024 году было проведено 250 тыс. таких операций по полису ОМС (из них 70 тыс. — по медицинским показаниям). В 2022 году число абортов по ОМС составляло 292 тыс. (88 тыс. по медицинским показаниям).

При этом в Петербурге за последние два года количество абортов по ОМС заметно выросло. Так, в 2019 году в городе по ОМС провели 4 тыс. операций по прерыванию беременности, в 2020-м — 2,7 тыс., в 2021-м — 2,1 тыс., в 2022-м — 1,7 тыс., а в 2023-м и 2024-м — 3,6 и 3,9 тыс. соответственно. В документе, на который ссылался господин Романов, также указано, что за прошлый год из бюджета фонда ОМС на аборты было потрачено 87 млн рублей.

В середине декабря «Ъ-СПб» писал о заявлении представителей комздрава по вопросу исключения абортов из ОМС. Как сообщили в комитете, убирать такие операции из перечня услуг, доступных по полису обязательного медицинского страхования, не планируется.

Дарья Астанина

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