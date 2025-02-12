ГД приняла в I чтении проект о повышении штрафов за неоплату проезда в рамках «Платона»

Госдума приняла в первом чтении повышение штрафов за неоплату проезда по федеральным трассам водителями грузовиков массой свыше 12 тонн. Проект предлагает увеличить санкции до 20 тыс. руб. Сейчас они составляют 5 тыс. руб. при первом нарушении и 10 тыс. руб. при повторном.

Плата за проезд по федеральным трассам взимается с грузовиков с помощью системы «Платон». Система была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. Контроль проезда грузовика происходит во время проезда машины под рамкой с датчиками. Действующий тариф — 3,34 руб. за километр, деньги направляются в Федеральный дорожный фонд.

Проект поправок в ст. 12.21 КоАП был внесен в Госдуму в декабре 2024 года правительством. В пояснительной записке необходимость повышения штрафов объясняется ростом числа правонарушений на 47% за последние два-три года. По данным Ространснадзора, в 2019 году по ст. 12.21 КоАП было вынесено 1 млн постановлений, в 2022-м — 1,6 млн, в 2023 году — 1,5 млн.

Принятие поправок в КоАП происходит на фоне жалоб дальнобойщиков на массовые сбои в системе «Платон», из-за которых их необоснованно штрафуют. 10 февраля водители записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором сообщили, что сбои в системе происходят из-за работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мешающих определению спутниковых координат. В Минтрансе признавали рост числа жалоб от перевозчиков и заявляли, что сбои в «Платоне» действительно могут быть связаны с «мерами по защите государства».

Подробнее — в материале «Ъ» «''Платон'' сбился с курса».

Полина Мотызлевская