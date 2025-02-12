Мягкая сила напомнит о твердой

Созданная в прошлом году автономная некоммерческая организация (АНО) «Евразия», нацеленная на поддержку пророссийских сил за пределами РФ, организует проект к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первые планы, в том числе по вовлечению в юбилей постсоветских государств, ее представители презентовали на пресс-конференции 12 февраля. Для «защиты исторической правды» организаторы запустят масштабный цикл просветительских мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член попечительского Совета АНО «Евразия», меценат Илан Шор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Член попечительского Совета АНО «Евразия», меценат Илан Шор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект «Победа 9/45» организует АНО «Евразия», созданная весной 2024 года «для поддержки гуманитарных инициатив жителей постсоветского пространства». Совет АНО возглавляет депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»), другие страны пока представлены общественниками и экспертами.

«Победа 9/45» имеет просветительскую и идеологическую функцию. По словам главы оргкомитета проекта, вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), его цель — «сохранить историческую память» и привить уважение к «защитникам прошлого». «Это место для борьбы за историю своей страны, своих предков»,— отметил депутат.

Основные события в рамках проекта пройдут 9 мая в центре крупных городов, где будут организованы «концерты звезд эстрады и патриотических коллективов», а также «исторические реконструкции с боевой техникой и спецэффектами».

Параллельно заявлена мобильная экспозиция, «которая расскажет о подвиге тех, кто всеми силами помогал фронту в тылу». Школьникам обещают «историко-просветительский» чемпионат, где «в рамках интеллектуального марафона» детские коллективы поборются за главный приз в виде гранта на создание школьного музея Великой Отечественной войны.

Особое внимание организаторы уделяют международной составляющей проекта. Борис Чернышов сообщил, что приглашения присоединиться к «Победе 9/45» направлены в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Венгрию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Сербию, Словакию, Словению и Узбекистан. «Инициативные группы из любых стран могут заявить о своем желании присоединиться к нашему оргкомитету»,— добавил вице-спикер. На внешнеполитическом направлении организаторы намерены «опереться на силу коммуникации». «Играть в подпольщиков» в дружественных странах «никто не будет», заверил господин Чернышов: «Начинают выходить на нас в рабочем порядке — ведомства, официальные лица, министерства обороны… Уже есть позитивный пример Кыргызстана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель оргкомитета движения «Победа 9/45» Борис Чернышов и первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по просвещению, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Председатель оргкомитета движения «Победа 9/45» Борис Чернышов и первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по просвещению, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Особое место» в программе займет проект «Наследники на Балканах», где «в память о подвигах русской армии и сербских партизан» должен состояться «автопробег по местам боевой славы». «Он станет основой для масштабного патриотического проекта, который расскажет про единый подвиг народов Европы, которые встали вместе, чтобы уничтожить гадину нацизма»,— пообещал Борис Чернышов, подчеркнув, что «Победа 9/45» — «не проект одного дня».

Как заявил член попечительского совета АНО «Евразия», молдавский бизнесмен Илан Шор, в дни, когда «западные режимы начали насаждать другую историю, которой не было и которую им выгодно продвигать», общая задача — «защитить правду, общие ценности и то, ради чего воевали наши бабушки и дедушки». «Только вместе, единой командой с единой идеологией мы сможем положить конец той неправде, которую сегодня несет Запад»,— отметил предприниматель. «Это так, командой мы это сделаем,— поддержала его Алена Аршинова.— Нашу команду возглавляет президент Владимир Владимирович Путин, и с таким лидером, я уверена, мы объединим вокруг себя, и в первую очередь идеей по отстаиванию исторической правды и традиционных ценностей, все здоровые силы в мире».

Григорий Лейба