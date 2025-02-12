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Суд отменил приговор директору спецшколы №124, где было насилие над детьми

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил приговор в отношении директора спецшколы №124 Натальи Поддубной, которую ранее суд признал виновной по ст. 293 УК РФ (халатность) и приговорил к 11 месяцам исправительных работ, сообщила «Ъ-Урал» адвокат потерпевшей стороны Олеся Бортникова.

Наталья Поддубная

Наталья Поддубная

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наталья Поддубная

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Приговор отменен и дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности на данный момент уже вышли, соответственно Поддубная может ходатайствовать о прекращении уголовного дела и избежать уголовной ответственности»,— сказала в разговоре с «Ъ-Урал» госпожа Бортникова.

Напомним, Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении Натальи Поддубной в середине июня 2024 года. Следствие считает, что она знала о том, что старшие воспитанники спецшколы регулярно подвергали насилию младших, однако никак не пресекала их действия. Следователи считают, что Поддубная не обратилась в правоохранительные органы, так как опасалась за свою репутацию директора. Вину она не признала.

В конце июля 2024 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил двух воспитанников спецшколы к девяти годам воспитательной колонии, третьего — к семи годам воспитательной колонии по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних). По версии следствия, осужденные регулярно подвергали физическому и сексуальному насилию младших детей, когда рядом не было воспитателей. Всего было зафиксировано более 10 эпизодов, которые происходили в 2022 году. Вину подростки не признали.

В ноябре 2024 года Свердловский областной суд по апелляционной жалобе снизил сроки всем осужденным на пять месяцев. Причиной снижения стало прекращение производства по некоторым эпизодам. В некоторых эпизодах было убрано указание на беспомощное состояние потерпевших.

Мария Шараева

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