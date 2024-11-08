Свердловский облсуд уменьшил наказание осужденным по делу о насилии в спецшколе

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию стороны защиты на приговор Чкаловского районного суда по делу о насилии в екатеринбургской спецшколе №124, сообщили в пресс-службе суда. Осужденным за насильственные действия снизили сроки заключения на пять месяцев. Двоим вместо девяти лет в воспитательной колонии назначено лишение свободы на срок восемь лет и семь месяцев, еще одному срок в семь лет заменили на шесть лет и семь месяцев. В части моральной компенсации приговор оставлен без изменений, двое виновных должны выплатить потерпевшим 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщила адвокат подсудимых Олеся Бортникова, причиной снижения срока стало прекращение производства по некоторым эпизодам, также в некоторых эпизодах было убрано указание на беспомощное состояние потерпевших. Решение апелляционной инстанции пока озвучено без мотивировочной части, сторона защиты планирует дождаться обоснования решения и тогда определиться, будет ли обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Чкаловский суд вынес приговор в отношении троих 17-летних фигурантов дела в июле этого года. Их признали виновными в преступлениях по п. б ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), двое были признаны виновными в преступлении по п. б ч.5 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних). По делу было зафиксировано более 10 эпизодов, которые происходили в 2022 году.

События, произошедшие в специальной школе №124 в Екатеринбурге, получили огласку после того, как один из пострадавших подростков в апреле 2023 года обратился в Следственный комитет России (СКР) с заявлением о том, что учащиеся школы систематически подвергаются физическому и сексуальному насилию со стороны своих сверстников. В результате его обращения было инициировано уголовное расследование.

Анна Капустина