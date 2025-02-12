ЦОДД: в Москве установлено 67 тыс. знаков, запрещающих остановку автомобиля

На дорогах Москвы установлено 67,7 тыс. знаков о запрете остановки автомобиля, 58,1 тыс. табличек «Работает эвакуатор» и 9,1 тыс. указателей «Платные услуги». Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в ответ на запрос эксперта по системам фотовидеофиксации нарушений ПДД Григория Шухмана (копия есть у «Ъ»). Ранее подобных данных не афишировалось.

Знак 3.27 «Остановка запрещена» запрещает останавливать автомобиль на участке за ним или перед ним (в зависимости от информационной таблички под указателем). Согласно ПДД, остановкой считается намеренное прекращение движения на срок менее пяти минут, стоянкой — более пяти минут. Штраф за остановку или стоянку под запрещающим знаком в Москве и Санкт-Петербурге составляет 4,5 тыс. руб.

В декабре 2024 года глава ЦОДД Михаил Кизлык рассказывал «Ъ», что в Москве установлено 900 тыс. дорожных знаков. Он выражал надежду, что в будущем указателей в столице станет меньше благодаря тому, что люди начнут соблюдать правила сами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Съехали с газона».

Полина Мотызлевская