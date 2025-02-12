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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль НОВАТЭКа за год выросла на 6,6%

В 2024 году чистая прибыль ПАО «НОВАТЭК» (MOEX: NVTK) составила 493,5 млрд руб., увеличившись на 6,6% по сравнению с 2023 годом. Нормализованная EBITDA с учетом доли в совместных предприятиях составила более 1 трлн руб., что на 13,2% выше, чем в позапрошлом году, следует из опубликованного отчета предприятия. Выручка ПАО «НОВАТЭК» от реализации выросла до 1,55 трлн руб., увеличившись на 12,7%.

Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила 553,4 млрд рублей, увеличившись на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. Чистые денежные средства от операционной деятельности сократились на 17,6%, составив 357,1 млрд рублей. При этом показатель долгосрочных активов достиг 3,1 трлн руб., прибавив 16,9% с 2023 года.

Сумма долгосрочных обязательств увеличилась до 397,7 млрд руб. (+27,5%). Операционные расходы НОВАТЭКа составили 1,2 трлн руб. Чистый долг за прошлый год вырос с 9,2 до 141,6 млрд руб. (в 15 раз).

НОВАТЭК — одна из крупнейших газодобывающей компании России. Основные акционеры компании — основатель Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, французская корпорация Total и «Газпром».

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